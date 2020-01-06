Узбекистан расследовал еще одно дело Гульнары Каримовой

В Узбекистане завершилось расследование еще одного уголовного дела о вымогательстве и хищении средств из госбюджета, возбужденного в отношении дочери первого президента страны Ислама Каримова Гульнары. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В надзорном ведомстве уточнили, что материалы уголовного дела с обвинительным заключением были направлены на рассмотрение в суде.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что вместе с Минюстом Узбекистана проводится совместная работа с рядом зарубежных стран, в частности, США, Швейцарией, Францией, Россией и Латвией, по вопросу возврата преступно нажитых доходов Каримовой на сумму более $1,3 млрд.

В августе 2015 года Каримова была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В августе 2019 года Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела против Каримовой, передает РИА Новости.