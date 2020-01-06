Главная » Новости

Меркель экстренно прилетит в Кремль

Меркель экстренно прилетит в Кремль

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. В рамках переговоров стороны обсудят эскалацию напряженности на Ближнем Востоке из-за ликвидации США в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани.

"11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом", - сообщает пресс-служба российского лидера.

Уточняется, что стороны также обсудят и другие актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, передает РИА Новости.

 

395 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!