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Ирак приступил к разработке плана по выводу иностранных войск

Ирак приступил к разработке плана по выводу иностранных войск

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу с территории страны иностранных  вооруженных сил. Об этом сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны, передает РИА Новости.

С соответствующей инициативной ранее выступил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с Вашингтоном.

Накануне парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ и вывод с территории страны иностранных вооруженных сил.

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Вестник Кавказа

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