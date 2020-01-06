Ирак приступил к разработке плана по выводу иностранных войск

Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу с территории страны иностранных вооруженных сил. Об этом сообщил представитель главнокомандующего вооруженными силами страны, передает РИА Новости.

С соответствующей инициативной ранее выступил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с Вашингтоном.

Накануне парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ и вывод с территории страны иностранных вооруженных сил.