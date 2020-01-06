Турецкие туроператоры оспаривают запрет на таблички в аэропорту Стамбула

Союз туроператоров Турции (TURSAB) выступает против запрета компании IGA, управляющей новым стамбульским аэропортом, встречать туристов представителями турагентств на выходе из зала прилета и принимает меры для помощи им. Об этом сообщила пресс-секретарь TURSAB Айше Коркмаз.

TURSAB уведомил свои членов о полученном от IGA распоряжении о том, что с 1 января 2020 года "с целью улучшения имиджа Турции" представителям турагентств, которые встречают прилетающих в Стамбул иностранных туристов, запрещено стоять у выхода из зоны прилета с табличками.

Кроме того, турагентства должны заранее уведомлять сотрудников IGA Meeting Lounge о числе ожидаемых туристов, передавать им их фамилии, а также приобретать специальный пропуск на каждого туриста, который с 31 марта будет платным.

"Мы возражаем против нового регламента и будем использовать все средства правовой защиты, чтобы воспрепятствовать данному нововведению. Мы направляем наши возражения во все соответствующие органы", - сказала Коркмаз.

По словам Коркмаз, TURSAB старается предпринять меры, для смягчения ситуации, в которой оказались туристы, прибывающие в аэропорт Стамбула, и надеется на ее урегулирование, передает РИА Новости.