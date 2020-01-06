Кирилл призвал верующих преодолевать расколы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил всех православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. Он отметил, что в нынешнее сложное время все верующие, принадлежащие к единой Церкви, "призваны к преодолению нестроений, противостояний и конфликтов" и "к уврачеванию расколов".

"К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой "мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей"", - сообщается Рождественском послании патриарха

Патриарх Кирилл призвал всех православных "сделать свою душу вместилищем Божиим", "впустить в свою жизнь" Бога и "ответить на Его любовь", передает РИА Новости.