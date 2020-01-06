Главная » Новости

Летевший в Астрахань самолет сел в Баку из-за тумана

Летевший в Астрахань самолет сел в Баку из-за тумана

Самолет, следовавший из Баку в Астрахань, вернулся обратно из-за сильного тумана, сообщили в компании Buta Airways.

"Из-за сильного тумана в аэропорту города Астрахань капитан воздушного судна рейса J2-9235 Buta Airways принял решение вернуться в аэропорт Баку, где совершил благополучную посадку в 10.50 по бакинскому времени (9.50 мск)", - отметается в компании.

После улучшения погоды экипаж самолета будет готовиться к вылету в Астрахань, передает РИА Новости.

885 просмотров



Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!