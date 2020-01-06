Помпео долго уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани – WP

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что американский лидер долгое время не соглашался на эту операцию. Военные также были против подобных мер: кампания по санкциям против Ирана привела к усилению напряженности в отношениях с Тегераном. Это, как отмечает издание, требовало все больше военных ресурсов на Ближнем Востоке.

Однако ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук в Ираке погиб гражданский подрядчик из США.

29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом. В результате обсуждений ответных мер президент согласился на ликвидацию Сулеймани, пишет издание.