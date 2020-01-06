В Баксанском районе в ДТП погиб человек, еще трое пострадали
В Баксанском районе Кабардино-Балкарии столкнулись три автомобиля, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали, сообщили в республиканском управлении ГИБДД.
"По предварительным данным, 40-летний житель селения Исламей, управляя автомашиной "ВАЗ-21099", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной "Лада Приора" под управлением 64-летнего мужчины", - отмечается в сообщении.
После этого в столкнувшиеся автомобили врезался 33-летний водитель другой "Лады Приора".
В результате аварии погиб 64-летний житель селения Баксаненок, передает РИА Новости.
Вестник Кавказа
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