Олег Морозов: США толкают Иран на путь создания ядерного оружия

Действия США вынуждают Тегеран вступать в противостояние с Вашингтоном, из-за чего Иран будет идти по пути создания своего ядерного оружия, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его словам, заявление иранской стороны об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке является ожидаемым шагом.

"Вряд ли стоит в ближайшее время ожидать любых контактов по ядерной программе между Ираном и США. Если и будут какие-то договорённости, то без США", - отметил сенатор.

При этом Морозов отметил, что без США будет трудно говорить об отмене механизма санкций. "И это будет означать, что Иран будет двигаться в направлении создания своего ядерного оружия", - приводит РИА Новости слова сенатора.