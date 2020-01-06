Сергей Аксенов: украинские туристы признают Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что большое число украинских туристов в регионе можно считать "народным голосованием" по вопросу о признании российского статуса полуострова.

Он подчеркнул, что к "оккупантам" в гости не ездят.

По словам крымского губернатора, республику посетили около 1,1 млн граждан Украины.

При этом в минувшем году порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% – из Казахстана, 7% – из Германии, по 4% – из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно – из Эстонии и Азербайджана.

"Также у нас побывали гости из Швеции, Финляндии, Китая, США, Грузии, Латвии, Таиланда, Испании и других государств", - приводит РИА Новости слова Аксенова.