Кадыров опубликовал видео новогодних торжеств в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram опубликовал видео новогодних торжеств в Грозном.
По словам Кадырова, эти кадры демонстрируют новогоднее настроение единого, сплоченного и дружного чеченского народа.
"Печальная участь врагов, обвиняющих нас в отсутствии "демократии" и "гражданских свобод" - впадать в приступы злобной зависти и беспомощного негодования… Наша же главная задача - делать все ради мира и благополучия наших людей. Наш первоочередной долг - зорко и неусыпно охранять это достояние любой ценой. Если будет нужно - то и ценой собственной жизни", - написал чеченский лидер в посте под видео.
A post shared by Рамзан Кадыров (@z.a_kadyrov_95) on Jan 5, 2020 at 11:29am PST
Вестник Кавказа
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