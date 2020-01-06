Кадыров опубликовал видео новогодних торжеств в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram опубликовал видео новогодних торжеств в Грозном.

По словам Кадырова, эти кадры демонстрируют новогоднее настроение единого, сплоченного и дружного чеченского народа.

"Печальная участь врагов, обвиняющих нас в отсутствии "демократии" и "гражданских свобод" - впадать в приступы злобной зависти и беспомощного негодования… Наша же главная задача - делать все ради мира и благополучия наших людей. Наш первоочередной долг - зорко и неусыпно охранять это достояние любой ценой. Если будет нужно - то и ценой собственной жизни", - написал чеченский лидер в посте под видео.