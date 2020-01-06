"Паразиты" стали лучшим фильмом 2019 года

Фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был назван лучшей картиной минувшего года, сообщает Национальное общество кинокритиков США.

В голосовании приняли участие 44 эксперта, конкуренцию ленте составили "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг, который получил поддержку 27 кинокритиков, а также картина Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", набравшая 22 голоса.

Кинолента "Паразиты" рассказывает о двух семьях разных социальных слоев. Однажды одному из членов бедного семейства удается устроиться репетитором в богатую семью.

Вскоре вместе с ним начинает работать его сестра, а затем и отец с матерью. Однако работодатели не знают о том, что их прислуга, водитель и учителя их детей являются родственниками, передает РБК.