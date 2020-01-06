Лавина в Гудаури похоронила российского туриста
В Грузии на горнолыжном курорте Гудаури в результате схода лавины погиб российский турист, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что турист пропал накануне, его поиски велись более суток.
"Турист найден мертвым. К поисковым работам были подключены спасательные службы компании по развитию горнолыжных курортов минэкономики. По делу начато расследование", - приводит Спутник-Грузия сообщение МВД.
Вестник Кавказа
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