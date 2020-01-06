Дочь Сулеймани пригрозила США черными днями

Дочь убитого в Багдаде в результате авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии похорон отца предупредила США и Израиль о последствиях этого шага.

"Безумный (президент США Дональд – прим ред) Трамп, не думай, что со смертью моего отца все закончится", — заявила Зейнаб.

По ее словам, для США и Израиля настал черный день, передает РИА Новости.

Напомним, 3 января американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, после чего иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран готовит ответ США на убийство Сулеймани.