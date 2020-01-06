Москвичей ожидает пасмурный канун Рождества

В Москве сегодня ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха будет колебаться от нуля до минус двух градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Будет облачно с неустойчивыми прояснениями, без существенных осадков... В Москве ноль - минус два, похолодало, по области от нуля до минус трех", отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что ожидается западный ветер, 2-7 метров в секунду, атмосферное давление будет выше нормы и составит 754 мм ртутного столба, передает РИА Новости.