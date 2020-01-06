Этери Туберидзе: я редко испытываю радость
Тренер российских чемпионок по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что редко испытывает радость от побед своих подопечных, так как чаще анализирует допущенные ошибки. Таким словами она прокомментировала свое отношение к прошедшему в конце декабря в Красноярске чемпионате России, первые три строчки которого заняли ученицы Тутберидзе Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.
"Ты успеваешь порадоваться и тут же нервничаешь за следующего спортсмена, расстраиваешься. Честно говоря, в душе больше остаются те ошибки, которые не отработали. Сейчас как-то за Сашу обидно, не могу сказать, что я прямо ликую за Аню и Алену. Они просто выполнили свою работу. Могли немного лучше. То есть радость я испытываю редко. Я просто выполняю свою работу. Чтобы я испытала радость, надо, чтобы все втроем откатали чисто", - поделилась тренер.
Она также добавила, что для победы на ЧМ ее подопечным потребуется продемонстрировать гораздо большее мастерство, передает sport24.ru.
Вестник Кавказа
в InstagramПодписаться