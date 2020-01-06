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Brent впервые за полгода перевалил за $70

Brent впервые за полгода перевалил за $70

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent впервые с конца мая превысила $70, рост произошел на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса Brent с поставкой в марте около 4:15 мск достигала отметки в $70,16, что на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня.

Последний раз баррель Brent поднимался выше $70 в конце мая, повышение цен было связано с нападениями на два танкера в ОАЭ, передает РБК.

Нынешний рост цен на нефть происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. 3 января американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, после чего иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

Кроме того, военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран готовит ответ США на убийство Сулеймани.

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Вестник Кавказа

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