Юбилейные "Рождественские встречи" завершат новогодние праздники в Железноводске

Юбилейные XXV "Рождественские встречи" состоятся 13 января во Дворце культуры Железноводска. Такое сообщение распространила пресс-служба администрации города-курорта.

В программу концерта войдет несколько частей, каждая из них будет отражать эпохи становления курорта, причем, по замыслу режиссера, концерт будет носить патриотический оттенок.

"2020 год в России объявлен годом Памяти и Славы, и это событие станет отправной точкой нашего концерта. При этом мы постараемся напомнить зрителям все события, которыми жил Железноводск весь уходящий год", - цитирует сообщение "Сайт Ставрополя 1777".

В концерте примут участие также восходящие "звездочки" города, которые в уходящем году достойно представили Ставрополье на международном и всероссийском уровне.

Зрители также услышат джазовые композиции в исполнении оркестра "Диапазон".