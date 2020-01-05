Эрдоган: Турция обеспокоена конфликтом США и Ирана

Анкара обеспокоена развитием конфликта между США и Ираном, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, политический кризис в отношениях между Вашингтоном и Тегераном усиливает нестабильность на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Напомним, ранее военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган в интервью CNN заявил, что Тегеран разрабатывает удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обострения ситуации в Ираке на завтра созвал срочное заседание Североатлантического совета.