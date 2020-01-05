Иран анонсировал сокращение обязательств по СВПД

Иранская сторона объявила об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщает правительство страны.

"Иран пятым шагом сокращения своих обязательств отказывается от последнего из ключевых практических ограничений в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД – прим ред), касающегося количества центрифуг", - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ как и раньше, а также готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия антииранских санкций, передает РИА Новости.