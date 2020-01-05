Зеленский: Украина заинтересована в инвестициях из Омана

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой заявил, что Киев заинтересован прямых инвестициях из Омана. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

По словам Зеленского, в прямых инвестициях заинтересованы такие отрасли страны, как энергетика, тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что собеседники также обсудили укрепление отношений между странами, в том числе торгово-экономическое сотрудничество, передает РИА Новости.