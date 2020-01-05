Конгрессмен-демократ осудил ликвидацию Сулеймани

Решение президента США Дональда Трампа ликвидировать ракетным ударом иранского генерала Касема Сулеймани было безрассудным и создаст для Вашингтона стратегические проблемы, заявил демократ от штата Калифорния, председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

По его совам, из-за действий Трампа угроза войны между США и Ираном усилилась.

"Когда госсекретарь США Майкл Помпео заявляет о том, что устранение генерала Сулеймани спасет жизни американцев и европейцев, он выражает собственную точку зрения, а не основывается на выводах разведки", - подчеркнул конгрессмен-демократ.

При этом Шифф заявил, что не владеет информацией американской разведки, доказывающей необходимость и обоснованность ликвидации Сулеймани.

"Мы видим, что со стратегической точки зрения уже возникают проблемы, и я не знаю, приведут ли действия администрации Трампа к укреплению безопасности", - приводит ТАСС слова сенатора.