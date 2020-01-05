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Оксана Пушкина выступила против снижения возраста вступления в брак

Оксана Пушкина выступила против снижения возраста вступления в брак

Замглавы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что выступает против инициативы понизить брачный возраст в России.

По мнению депутата, подростки еще ни морально, ни физически, ни материально не готовы самостоятельно строить семейные отношения.

При этом она обратила внимание на то, что в Семейном Кодексе уже предусмотрены исключения для вступления в брачные отношения раньше 18 лет.

"Я против изменения возраста вступления в брак. Моя позиция по этому вопросу однозначна и неизменна. Заключение брака означает наступление полной дееспособности граждан", - приводит РИА Новости слова парламентария.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст планирует скорректировать возраст вступления в брак. В Госдуму соответствующий законопроект планируется внести в феврале 2021 года.

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