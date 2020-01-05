Житель Телави убил тетю ради золота

В Кахетии районный суд города Телави отправил в предварительное заключение 26-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве родной тети, сообщили местные СМИ.

По информации МВД Грузии, преступление было совершено 2 января. Мужчина сначала ударил женщину по голове, от чего она скончалась, а после забрал из дома деньги и золотые украшения.

Похищенные вещи были обнаружены при обыске подозреваемого. По словам соседей, мужчина пил и часто вымогал деньги у тети.

Преступнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, передает Спутник-Грузия.