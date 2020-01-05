НАТО созвало срочное заседание из-за ситуации в Ираке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обострения ситуации в Ираке созвал срочное заседание Североатлантического совета, сообщают СМИ.

Заседание назначено на 15.00 (17.00 мск) понедельника, передает РИА Новости.

Напомним, 3 января американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, после чего иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.

Ранее военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран готовит ответ США на убийство Сулеймани.