НАТО созвало срочное заседание из-за ситуации в Ираке
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне обострения ситуации в Ираке созвал срочное заседание Североатлантического совета, сообщают СМИ.
Заседание назначено на 15.00 (17.00 мск) понедельника, передает РИА Новости.
Напомним, 3 января американским ракетным ударом в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани, после чего иракский парламент заявил о нарушении своего суверенитета, разорвал соглашение о размещении на своей территории войск международной антитеррористической коалиции и потребовал вывода иностранных сил.
Ранее военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган заявил, что Тегеран готовит ответ США на убийство Сулеймани.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться