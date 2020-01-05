Иран готовит ответный удар по американским военным объектам

Тегеран готовит удар по военным объектам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, заявил военный советник верховного лидера Ирана Хосейн Дехган в интервью CNN.

Он подчеркнул, что ответственность за конфликт лежит на американской стороне.

"Именно Америка начала войну. Поэтом они должны принять достойный ответ на свои действия", - отметил он.

При этом Дехган добавил, что ответный удар будет нанесен именно силами вооруженных сил Ирана, а не различных связанных с ним военизированных формирований.

Он также сообщил, что Тегеран ответит на угрозу президента США Дональда Трампа нанести удар по 52 объектам в Иране.

"Если он говорит 52, мы говорим 300 – и мы можем достать их", - приводит РИА Новости слова Дехгана.