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Помпео: ликвидация Сулеймани была необходима

Помпео: ликвидация Сулеймани была необходима

У высшего руководства США не было сомнений в необходимости ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

"У старших руководителей, которые имели доступ ко всем разведданным, не было никакого скептицизма. Как я помню, генерал Милли (глава объединенного комитета начальников штабов США – прим ред) сказал: "Мы совершили бы преступную халатность, если бы не нанесли этот удар", - подчеркнул Помпео

Глава американской дипломатии добавил, что "Сулеймани продолжал планирование своей кампании терроризма", что являлось большим риском, чем действия по его ликвидации, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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