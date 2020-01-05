В Крыму после ДТП с летальным исходом задержан полицейский

В Крыму был задержан начальник отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району республики, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Первомайскому району, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.264 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

Следствие установило, что накануне вечером 26-летний сотрудник полиции, за рулем служебного автомобиля на улице Ленина поселка Первомайское сбил двух мужчин и женщину. В результате происшествия 33-летний мужчина был госпитализирован и сегодня скончался в больнице. Остальным пострадавшим были причинены травмы различной степени тяжести, передает РИА Новости.