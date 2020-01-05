Иракский парламент поддержал вывод из страны войск коалиции США

Депутаты парламента Ирака проголосовали за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ и вывод с территории страны иностранных вооруженных сил, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Ранее с аналогичным предложением выступил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди. По его словам, это поможет переформатировать отношения с США и другими государствами, а также поддерживать дружественные отношения на основе уважения суверенитета.

Ранее коалиция США приостановила обучение военных в Ираке, однако продолжила сотрудничество с Багдадом в борьбе с терроризмом, передает РИА Новости.

Напомним, ситуация в Ираке обострилась 31 декабря, когда протестующие предприняли попытку штурма посольства США в Багдаде. Акции протеста начались после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Катаиб Хезболлах". Президент Ирака Бархам Салех осудил нападение протестующих на посольство США в Багдаде и назвал подобные действия "атакой на суверенитет" Ирака.

В ответ на попытку штурма посольства в Багдаде США 3 января провели в районе международного аэропорта иракской столицы операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Американская сторона утверждает, что они причастны к нападению на посольство США в Багдаде.