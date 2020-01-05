Петарды стали главной причиной новогодних пожаров в России

В новогодние праздники в российских регионах произошло более 10 пожаров, вызванных неосторожным обращением с пиротехникой, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что большинство пожаров в результате неосторожного обращения с петардами пришлось на новогоднюю ночь. "В основном загорания были зафиксированы на балконах и лоджиях, куда залетали отдельные заряды", - пояснили в МЧС.

При этом в пресс-службе отметили, что перед новогодними праздниками сотрудники провели ряд инструктажей с вручением памяток по применению пиротехники. Также они контролировали специальные площадки для проведения пиротехнических показов, передает РИА Новости.