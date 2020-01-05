Жители Нальчика возмутились блокировкой проезда скорой

В Кабардино-Балкарии сотрудник скорой помощи Нальчика опубликовал в Instagram видео, на котором пожаловался, что не может проехать во двор из-за столбиков и припаркованных автомобилей. Пользователи соцсети раскритиковали жителей города за перегороженные дворы.

В паблике "Патриот КБР" в соцсети Instagram 4 января было размещено видео, на котором карета скорой помощи не смогла проехать во двор из-за установленных столбиков и припаркованных автомобилей.

Автор ролика утверждает, что похожая ситуация сложилась во всем городе. Он также призвал мэрию обратить внимание на эту проблему.