Ирак пожаловался в Совбез ООН в связи с убийством Сулеймани

Багдад подает официальную жалобу в Совбез ООН на действия США в связи с убийством в результате американского авиаудара видного иранского деятеля Касема Сулеймани и шиитского командира Абу Махди аль-Мухандиса, сообщают местные СМИ.

"МИД Ирака подает официальную жалобу в Совет Безопасности по поводу убийства Сулеймани и аль-Мухандиса", - отмечается в сообщении.

Об этом намерении ранее высказался комитет по национальной обороне и безопасности парламента Ирака, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иран пообещал отомстить за смерть Сулеймани.