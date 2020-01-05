Старейшая жительница планеты отметила 117-летие

Гражданка Японии Канэ Танака, официально признанная старейшей жительницей Земли, отпраздновала свое 117-летие. По этому случаю в доме престарелых, где она проживает, устроили вечеринку с тортом, шариками и свечками.

Местные СМИ сообщают, что к празднованиям, которые были организованы руководством дома престарелых, присоединились и другие его постояльцы. Главным угощением стал большой торт, украшенный клубникой и кремом.

"Очень вкусно. Хочется еще", - поделилась впечатлениями Танака.

Канэ Танака была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший житель Земли среди мужчин и женщин 9 марта 2019 года. На тот момент ей было 116 лет и 66 дней. Долгожительница родилась 2 января 1903 года в префектуре Фукуока. Среди девяти детей в семье она была седьмой по старшинству.