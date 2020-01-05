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Греция и Северная Македония получили газ по "Турецкому потоку"

Греция и Северная Македония получили газ по &quot;Турецкому потоку&quot;

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток". Об этом сообщил руководитель "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.

Он уточнил, что для этого используется новая точка "Странджа 2" на границе с Турцией.

По словам Малинова, по состоянию на начало года мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом, подчеркнул Малинов, болгарские власти могут при необходимости также использовать потенциал этого газопровода, передает РИА Новости.

Напомним, 1 января поставки голубого топлива также начались в Болгарию. По предварительным оценкам, это позволит Софии сэкономить порядка 40 млн евро.

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Вестник Кавказа

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