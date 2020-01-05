Помпео прокомментировал угрозы Трампа Ирану

Вашингтон будет соблюдать законы в случае нанесения ударов по иранским объектам, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Такими словами он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов нанести удары по 52 объектам в Иране.

"Мы будем действовать по закону, в рамках системы. Всегда так делали и будем делать", - приводит РИА Новости слова Помпео.

Напомним, в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Вашингтон считает их причастными к нападению на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Иран уже пообещал отомстить за смерть Сулеймани.