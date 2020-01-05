Убийство Сулеймани: США вбивают кол между Ираном и Ираком

Убийство командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара США по приказу президента Дональда Трампа стало демонстрацией враждебной позиции Вашингтона в отношении иранской политики в Ираке. Тегеран давно стремится к созданию проиранского правительства в Ираке, который с момента американского вторжения и свержения режима Саддама Хусейна на долгие годы погрузился в хаос гражданской войны, а ирано-иракская граница стала источником угрозы для ИРИ.

Между тем, именно свержение Саддама Хусейна открыло Тегерану широкие возможности для укрепления собственных позиций в соседнем Ираке, определив его стратегию на многие годы вперед. Именно с того момента Иран стал активно поддерживать и консолидировать разрозненную шиитскую оппозицию. Именно тогда, со второй половины 2000-х громко зазвучало имя Касема Сулеймани, который фактически стал проводником иранской политики в Ираке и курировал все контакты с оппозицией.

В 2008 году в письме тогдашнему главе объединенного центрального командования ВС США Дэвиду Петреусу командующий элитными частями "Аль-Кудс" открыто объявил, что именно он контролирует политику Ирана в отношении Ирака, в том числе дипломатические контакты. Вашингтон все эти годы был прекрасно осведомлен, что элитные силовые структуры ИРИ прикладывают усилия для установления контроля над Ираком, а Касем Сулеймани остается центральной фигурой. Ни одна поставка оружия, ни одно секретное совещание лидеров шиитских формирований не проводилось без одобрения Сулеймани.

С его именем связывают успехи в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ) в Сирии и соседних с Ираном иракских провинциях, которые позволили сформировать политический курс Ирака. Около 45 из 60 известных шиитских военизированных формирований Ирака подчиняются Тегерану. Это во многом заслуга Сулеймани. Причем сформированные из сил шиитского ополчения Силы народной мобилизации (СНМ) сыграли решающую роль обороне Багдада, в том числе в боях за города Байджи, Рамади и Фалуджа. Опасаясь того, что в случае падения Дамаска и окончательно разгрома сирийской армии, ряды террористов будут значительно увеличены за счет сирийцев, Сулеймани корректировал совместные операции сил СНМ и КСИР, в том числе на территории САР. Учитывая, что костяк террористической организации составляли отставные офицеры армии Саддама Хусейна, в Тегеране справедливо опасались террористического вторжения в Иран.

Иран стал активным участником иракской политической жизни, причем не только в военной, но и в экономической, и в культурной сферах. Ирак располагает пятыми по величине запасами нефти в регионе, причем большая часть месторождений расположена на западной границе. Тегеран через совместные проекты в нефтегазовой отрасли стремиться влиять на стоимость "черного золота", преодолевая торгово-энергетическую изоляцию, и уже осуществляет переработку иракской нефти. В этом году власти ИРИ планируют провести в Ираке более 40 торговых ярмарок и облегчить визовые правила для иранских и иракских бизнесменов. Также на этот год запланировано обсуждение перспективного проекта строительства железной дороги из Керманшаха в Иране до иракского города Басра, который может оптимизировать иракскую транспортную систему, соединив ее с иранской. Все эти совместные шаги направлены на устранение американского влияния, к чему Тегеран настойчиво подталкивает хрупкое иракское правительство. Очевидно, что руководство "Аль-Кудс" в этом процессе играет одну их ведущих ролей.

Убийство Сулеймани не приведет к войне между США и Ираном, но ознаменует начало очередного витка эскалации в отношениях Тегерана и Вашингтона. Тегеран долгое время придерживался тактики поддержания напряжения в Ираке и Афганистане, благодаря чему США не могли уделять все свое внимание Ирану. Со смертью Касема Сулеймани руководство ИРИ вынуждено искать ему достойную альтернативу, поскольку в руках генерала находились рычаги влияния на иракскую политическую систему. Новым командиром спецподразделения "Аль-Кудс" стал генерал Исмаил Каани, а парламент Ирака уже проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.