Горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани опять остались без воды

В Грузии на горнолыжных курортах Гудаури и Бакуриани в очередной раз возникли проблемы с водоснабжением, из-за чего туристы покидают места отдыха, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что водоснабжение курортов прекратилось накануне Нового года, в субботу подачу воды восстановили, однако уже сегодня отдыхающие столкнулись с той же проблемой.

В "Объединенной компании водоснабжения" объяснили, что проблема связана с отсутствием снега на курортах - резервуары, которые наполнялись снегом, осушены. Специалисты предполагают, что подача воды восстановится в ближайшее время.

В компании добавили, что в нынешнем году начнется полный ремонт системы водоснабжения, на что Азиатский банк развития выделил более 50 млн лари (более $17,4 млн), передает "Спутник-Грузия".