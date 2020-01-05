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Горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани опять остались без воды

Горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани опять остались без воды

В Грузии на горнолыжных курортах Гудаури и Бакуриани в очередной раз возникли проблемы с водоснабжением, из-за чего туристы покидают места отдыха, сообщают местные СМИ.

Уточняется, что водоснабжение курортов прекратилось накануне Нового года, в субботу подачу воды восстановили, однако уже сегодня отдыхающие столкнулись с той же проблемой. 

В "Объединенной компании водоснабжения" объяснили, что проблема связана с отсутствием снега на курортах - резервуары, которые наполнялись снегом, осушены. Специалисты предполагают, что подача воды восстановится в ближайшее время.

В компании добавили, что в нынешнем году начнется полный ремонт системы водоснабжения, на что Азиатский банк развития выделил более 50 млн лари (более $17,4 млн), передает "Спутник-Грузия".

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