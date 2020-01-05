Пашинял покорил вершину горы Артаниш

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогодние праздники вместе с группой туристов понялся на гору Артаниш на северо-восточном берегу Севана.

По информации СМИ, об участии в акции Пашиняна никто до последнего момента не знал. В акции также принял участие министр окружающей среды Армении Эрик Григорян.

Пашинян вел прямой эфир с восхождения на гору. Глава армянского кабмина отметил, посвящает это восхождение миру и стабильности в регионе.

Он также отметил, что глава МИД Армении Зораб Мнацаканян побеседовал с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с обстановкой, принесшей человеческие жертвы, пишет Спутник-Армения.