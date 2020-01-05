Уроженец Кабардино-Балкарии признан лучшим бойцом смешанных единоборств MMA

Лучшим бойцом 2019 года по версии российского промоушена смешанных единоборств ММА Absolute Championship Akhmat стал уроженец Кабардино-Балкарии Альберт Туменов. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.

Согласно полученной информации, в номинации "Боец года" победителем стал воспитанник клуба "Бастион" (Бабугент) из Кабардино-Балкарии, чемпион лиги в полусреднем весе Альберт "Эйнштейн" Туменов.

Лучшим нокаутом года признан нокаут Армана Оспанова в схватке с Лом-Али Эскиевым. Самым лучшим боем стал поединок Марата Балаева и Салмана Жамалдаева в Санкт-Петербурге.

Отметим, что победители номинаций получили по $10 тыс.