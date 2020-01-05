Сенатор Джабаров поддержал возвращение российского посла в Киев

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поддержал возвращение российского посла в Киев.

По его словам, "для двух соседей недопустимо не иметь глав диппредставительств".

"Конечно, возвращение посла РФ на Украину поддерживаю", - подчеркнул сенатор.

При этом Джабаров заявил, что не располагает информацией относительно возможных кандидатур на пост главы российской дипмиссии в Киеве, передает РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что РФ рассматривает кандидатуры на должность посла на Украину. В качестве претендентов на этот пост называлась кандидатура Дмитрия Козака.