Санкции США против "Северного потока – 2" станут ударом по Украине - Forbes

После разрешения спора о транзите российского газа через территорию Украины санкции США против "Северного потока-2" потеряли всякий смысл, пишет журнал Forbes.

"Заявления о том, что европейцы не должны покупать российский газ, поскольку это улучшает благосостояние Кремля, теперь будут равносильны сжиганию 10% украинской казны в костре", - подчеркивает издание.

Автор статьи назвал Украину "европейской Венесуэлой" из-за ее слабой экономики после государственного переворота в 2014 году. При этом он обратил внимание на то, что благодаря соглашению о транзите Киеву удалось добиться очень многого, так как налоги "Нафтогаза" составили в минувшем году 14% от бюджетных поступлений.

При этом Forbes полагает, что "газовая сделка" также говорит о потенциальной способности Москвы и Киева прийти к компромиссному решению конфликта на Донбассе.