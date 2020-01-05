Решающее сражение за Триполи: Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию

"Мы объявляем джихад и всеобщую мобилизацию. Оружие будет предоставлено и мужчинам, и женщинам, и военным, и гражданским ", - заявил в видеообращении к ливийцам командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар. Ситуация в стране остается, мягко говоря, нестабильной уже многие годы: в результате гражданской войны при военной поддержке стран НАТО и их союзников в 2011 году Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия была упразднена, полковник Муаммар Каддафи убит, а его правительство свергнуто.

Спустя пять лет глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, комментируя политику западных стран в отношении Ливии говорил: "Они нарушили мандат СБ ООН, который предполагал всего лишь закрыть небо и не давать авиации летать – они же все равно с этого неба бомбили и в конце концов зверски убили президента Ливии Каддафи, как бы к нему не относиться. Это тоже военное преступление. Теперь в Ливии террористы, оттуда идет поток боевиков, оружия вплоть до Мали, ЦАР и Чада".

Сейчас Ливия до сих пор остается очагом нестабильности и рассадником терроризма, там не затихают междоусобные вооруженные распри, а экономика и социальная сфера деградируют. В стране сохраняется двоевластие: в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, а на востоке страны заседает временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани и парламент, поддерживаемые Ливийской национальной армией, которую возглавляет Халифа Хафтар.

В декабре ПНС запросило воздушную, наземную и морскую военную помощь у Турции, чтобы противостоять Хафтару, и в наступившем году турецкий парламент утвердил отправку своих военных в Ливию. Правда, по неподтвержденным данным, на первом этапе речь может идти не о всеобъемлющей поддержке, а лишь о военных специалистах для обучения бойцов ПНС, а также о поставках оружия, разработанного турецкими конструкторами.

Однако парламент Ливии, заседающий на востоке страны, единогласно проголосовал за разрыв отношений с Анкарой, решил наделить Генеральный штаб Вооруженных сил полномочиями по блокировке аэропортов, портов и пропускных пунктов, а глава "восточного" временного правительства Абдалла Тини сразу же позвонил спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителю главы российского МИДа Михаилу Богданову.

В Москве основным условием начала политического диалога между ливийскими сторонами считают прекращение боевых действий без предусловий. МИД РФ уже не раз призывал ливийцев прекратить боевые действия, объявить о бессрочном прекращении огня и начать диалог, нацеленный на выработку таких соглашений, которые будут выполняться. "Много было соглашений, которые предлагались извне, подписывались или достигались устно; были конференции во Франции, в Италии, была встреча в ОАЭ; сейчас идет много разговоров о подготовке конференции в Берлине – все это будет продолжать сохранять нынешнюю ситуацию в подвешенном состоянии, если стороны предельно, конкретно не договорятся о том, как обеспечить учет интересов всех политических, клановых и этнических сил, которые находятся на территории Ливии. Ливийский народ только сам может договориться о том, как преодолеть тот кризис, в который его ввергла агрессия со стороны Североатлантического альянса под предлогом поддержки арабской весны", - не устает повторять Сергей Лавров.

Саудовская Аравия уже осудила турецкий парламент за одобрение законопроекта, предусматривающего отправку войск в Ливию. В Эр-Рияде опасаются, что эскалация конфликта создаст угрозу региональной безопасности, поскольку станет вмешательством во внутренние дела страны в нарушение всех соответствующих международных соглашений и принципов. Одновременно Африканский союз призвал не допустить вмешательства внешних сил в дела Ливии, а египетская армия провела на Средиземном море военные учения с участием одного из "Мистралей", подводной лодки и подразделений морского спецназа. Также распространяются неподтвержденные сообщения о том, что в Триполи появились "вооруженные люди в масках, общающиеся на сирийском диалекте арабского языка".

Ситуация продолжает накаляться. Сегодня ночью в результате авиаудара по военному колледжу в Триполи погибло от 23 до 28 студентов. ПНС возложило ответственность за атаку на Ливийскую национальную армию, ведь Хафтар еще 12 декабря объявил о начале решающего сражения за Триполи.