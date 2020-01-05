Ингушские полицейские поймали "средневековых" горе-строителей

Ингушские правоохранители задержали в Джейрахском районе Ингушетии двоих подозреваемых в разрушении древних башен, - сообщили в администрации района.

Задержанные подозреваются в том, что разбирали на камни арочные проемы средневековых башен комплекса Бейни на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника, которые впоследствии использовали при строительстве.

"Двоих подозреваемых в разрушении арок в Бейни задержали, в интересах следствия их фамилии пока не называются. Скоро будет ясно, какое наказание они понесут за свой поступок в рамках законодательства", - отметил представитель районной администрации, пеердает "АиФ-Ставрополье".

Еще 15 декабря глава района Ахмед Льянов рассказал, что вандалы разобрали арки башен в комплексе Бейни. По этому факту полиция проводит проверку.