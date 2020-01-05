Украинские военные подорвались под Луганском на собственных минах

Украинские силовики сегодня подорвались у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Золотое при минировании местности, - заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook заявил, что сегодня в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе вследствие наезда на неизвестное взрывное устройство произошел подрыв грузового автомобиля. Один военнослужащий ВС Украины погиб, один был ранен. Однако в действительности все было по-другому. "Пользуясь установившимся перемирием командование штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" на усиление подразделений 72-й бригады ВС Украины направило подразделение из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ для подготовки к возможному проведению диверсий в зоне ответственности Народной милиции ЛНР", - рассказал Филипоненко, передает РИА Новости.

По причине полной профессиональной непригодности при установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе Золотого вследствие нарушения техники безопасности произошел подрыв одной из мин. По данным разведки ЛНР, в результате взрыва один военнослужащий ВС Украины погиб и двое (заместитель командира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 года рождения и солдат Земба 1967 года рождения) получили ранения.

Возраст пострадавших военнослужащих, 59 и 53 года, в очередной раз подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне операции Объединенных сил (ООС), которую командование для улучшения статистики решает за счет мужского населения Украины пенсионного и предпенсионного возрастов, - добавил Филипоненко.