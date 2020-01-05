По России продолжают "ходить" поддельные пяти- и тысячные купюры

Чаще всего российские фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом 5 тыс и 1 тыс рублей, но доля фальшивой валюты на рынке в целом невелика, - сообщили сегодня в пресс-центре МВД России.

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5 тыс и 1 тыс рублей, - уточнили в министерстве, передает ТАСС.

А вот банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, которые были введены в обращение Банком России в 2017 году, для фальшивомонетчиков представляют гораздо меньший интерес – из-за высокой степени защиты их подделывают значительно реже, добавили в МВД.

По данным МВД РФ, только за первое полугодие 2019 года было выявлено свыше 41 тыс фальшивок, что в 1,2 раза меньше по сравнению с таким же периодом 2018 года: 39,5 тыс из них были "нарисованы" в рублях.