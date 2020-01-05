Лайнеры "ИрАэро" начинают летать из Самары в Баку

Уже с середины января 2020 года российская авиакомпания "ИрАэро" начнет выполнять прямые регулярные авиарейсы из Самары в Баку, - сообщает Авиашоп.

Авиаперелеты из самарского аэропорта "Курумоч" в бакинский Международный аэропорт Гейдар Алиев и обратно будут выполняться один раз в неделю по средам, - передает Тренд.

Самолет будет вылетать из Самары в 01:20 и прибывать в Баку в 03:10. Обратный вылет из Баку будет осуществляться в 04:10, а прибывать в Самру самолет будет в 06:00.

Тип воздушного судна в сообщении не указывается.