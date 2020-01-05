Мужчина оказался жертвой "Ласточки" Краснодар – Ростов

Минувшим вечером в Краснодаре мужчина оказался под колесами пассажирского поезда "Ласточка", - сообщили сегодня в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Сообщение об инциденте поступило в транспортную полицию города в 18:00. Поезд Краснодар - Ростов сбил человека на перегоне "Краснодар-2 – Витаминный". Машинист издалека заметил мужчину, подал звуковой сигнал и начал экстренное торможение, однако ему не удалось остановить состав, набравший скорость, - передает портал Юга.ру.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 59-летний житель Краснодара. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе регионального МВД на транспорте.