Нетрезвый кубанец устроил "ноутбукопад" в Краснодаре

Минувшим вечером нетрезвый мужчина в Краснодаре устроил капитальную уборку в квартире на 11 этаже, выбросив в окно компьютерную технику, которая упала на припаркованный внизу автомобиль

Мужчина находился в квартире, принадлежащей его матери. Примерно в 16:30 он выбросил из окна балкона три ноутбука, системный блок и монитор, которые обрушились на припаркованный внизу автомобиль Hyundai Solaris, владелец которого приехал погулять в парк, - передает портал Юга.ру.

Правонарушителем оказался 46-летний уроженец Ставрополья. Он оказал сопротивление вызванному наряду полиции, на него составили административный протокол за мелкое хулиганство, по которому с учетом обстоятельств задержания ему грозит до 15 суток ареста.

Как пояснил задержанный, техника принадлежит ему. Однако, по предварительной информации, он работает мастером по ремонту компьютеров. Мужчина отказался объяснять мотив своих действий. Сейчас полицией проводится проверка, устанавливается сумма причиненного ущерба, - рассказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.