Ушел из жизни боровшийся с раком петербургский онколог (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге в возрасте 40 лет ушел из жизни боровшийся с онкологическим заболеванием хирург и автор блога о лечении рака Андрей Павленко.

"Сегодня, 5 января, в 8:20 Андрея не стало", - написала в фейсбуке его супруга Анна Гегечкори, передает "Интерфакс".

За несколько дней Андрей Павленко в соцсетях обратился к онкобольным с призывом не опускать руки: "Статистика - вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. ...поверьте в это! Мне просто не повезло", - написал он.

Павленко работал заместителем директора по медицинской части Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета, рак желудка у врача диагностировали в марте 2018 года.

С тех пор онколог вел популярный в стране блог о лечении рака, где делился собственным опытом борьбы, а также активно занимался общественной деятельностью в поддержку онкобольных. При этом Павленко продолжал оперировать и консультировать пациентов. Сильный человек, он оставил посмертное видео для тех, кто продолжает бороться со страшной болезнью и для тех, кто помогал ему в неравной борьбе, а также о гранте Андрея Павленко.

"По договоренности с Андреем мы решили, что после его ухода мы объявим о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака", - сообщает сайт проекта "Жизнь человека", - передает ТАСС.

Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией.