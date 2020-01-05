Пожар в новочеркасской пятиэтажке унес две жизни

Сегодня утром при пожаре в многоквартирном доме в городе Новочеркасске Ростовской области погибли два человека, - сообщил представитель ГУМЧС России по региону.

Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме на улице Мелиховская в 10:50 мск. В одной из квартир загорелись домашние вещи. Пожарные справились с возгоранием через полчаса, но в квартире обнаружили тела мужчины и женщины, - рассказал представитель ведомства, уточнив, что предварительная причина смерти - отравление продуктами горения, передает РИА Новости.

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибших и причину возгорания.